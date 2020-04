Snelle daling aantal coronapatiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is snel gedaald. Het zijn er nu 1087. Dat zijn er 71 minder dan op maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de grootste afname tot nu toe. “Dit is de al lang verwachte snelle daling waar we op hopen”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Van de ic-patiënten liggen er 1039 in Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 69 minder dan op maandag. Het aantal Nederlandse patiënten op een ic in Duitsland daalde van 50 naar 48.

Precies twee weken geleden, op dinsdag 7 april, lagen er 1424 Nederlandse coronapatiënten op de intensive care. Dat was de piek tot nu toe. Daarna bleef het aantal ic-patiënten even schommelen rond de 1400. Rond Pasen begon de daling, met enkele tientallen patiënten per dag.

Door de daling krijgen ziekenhuizen de ruimte om de zorg voor andere patiënten te hervatten. Kuipers: “De Nederlandse ziekenhuizen zijn in staat om de urgente zorg op te pakken, ook al zitten ze nog steeds ruim boven de normale bezetting. Dat zie je terugkomen in het aantal ‘non-covid-patiënten’ dat stijgt. Dat is een gelukkig teken.”

De gemiddelde coronapatiënt ligt ongeveer twintig dagen op de intensive care, aldus Kuipers. Sommige mensen waren echter na twaalf dagen al genoeg hersteld om de ic te verlaten.