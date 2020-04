Zwarte Cross vraagt kaarthouders om geduld

De organisatie van de Zwarte Cross vraagt kaarthouders nog even geduld te hebben nu bekend is het dat festival dit jaar niet door kan gaan. Minister-president Mark Rutte maakte dinsdagavond bekend dat er tot zeker 1 september geen evenementen plaatsvinden in verband met de coronapandemie.

“Wij hebben zojuist de persconferentie van het kabinet uiteraard ook met grote interesse gevolgd”, plaatste de festivalorganisatie op de website, al tijdens de persconferentie. “Wij begrijpen dat jullie nu allerlei vragen hebben. Morgenmiddag (en anders uiterlijk donderdagochtend) laten wij van ons horen via al onze kanalen. Wacht dus alsjeblieft nog even met mailen, bellen en berichten sturen. Dank jullie wel!”

De Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland, zou van 16 tot 19 juli plaatsvinden in Lichtenvoorde in de Achterhoek. Het evenement was binnen een half uur uitverkocht. Vorig jaar trok het evenement 220.000 bezoekers.