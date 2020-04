1050 coronapatiënten op ic’s, 37 minder dan dinsdag

Op de intensive cares liggen nu 1050 coronapatiënten. Dat zijn er 37 minder dan dinsdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de Nederlandse Covid-patiënten op de ic liggen er 1006 in Nederland, 33 minder dan dinsdag. En 44 in Duitsland, 4 minder dan dinsdag door 5 terugplaatsingen en 1 overplaatsing.

Dinsdag werd ook al een daling van het aantal coronapatiënten op de intensive cares gemeld. Het waren er toen 1087, 71 minder dan op maandag.

Ook liggen er nog 395 mensen op de ic met andere aandoeningen. Dat betekent volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg dat de reguliere zorg weer op gang komt. “De stijging in het aantal non-COVID-patiënten op de ic is gek genoeg goed nieuws”, zegt Kuipers. “Dat proces zou nu in de versnelling moeten komen.”