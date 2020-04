Alsnog kinderherdenking op 4 mei in Madurodam

In Madurodam wordt dit jaar alsnog een Kinderherdenking gehouden op 4 mei. De dodenherdenking voor kinderen was afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus, maar er is een nieuw programma gemaakt. Dat wordt gelivestreamd. De organisatoren vragen kinderen om niet naar Madurodam te komen, maar om vanuit hun huiskamer de herdenking te volgen.

Kinderen kunnen gratis een ‘vrijheidsbloem’ laten neerleggen. Die bloemen worden overdag neergelegd bij het monument van verzetsheld George Maduro, op het plein voor het attractiepark dat naar hem is vernoemd. Kinderen kunnen ook een vrijheidswens doorgeven. Die brieven worden verspreid over het park opgehangen. Op Bevrijdingsdag worden de wensen verstuurd aan oorlogsveteranen en verzorgingshuizen.

De Kinderherdenking zelf begint om 19.45 uur. De 10-jarige Ileen uit Syrië vertelt over haar ervaringen. De 14-jarige Yosina, winnares van The Voice Kids in 2018, zingt een Nederlandse versie van het lied Imagine van John Lennon. De 16-jarige ‘burgemeester’ van Madurodam, Büsra, legt een krans, waarna Sofie (14) de taptoe speelt vanaf de 20 meter hoge vuurtoren in Madurodam. Na de twee minuten stilte zingt de 12-jarige Silver, die vorig jaar The Voice Kids won, het Wilhelmus.

De Curaçaose Hagenaar George Maduro (1916-1945) speelde een belangrijke rol bij de verdediging van Den Haag na de Duitse invasie in mei 1940, en daarna in het verzet. De Joodse Maduro werd meerdere keren opgepakt, maar wist ook een paar keer te ontsnappen. Vlak voor de bevrijding stierf hij in concentratiekamp Dachau. Een jaar later kreeg hij postuum de Militaire Willems-Orde, de hoogste onderscheiding in Nederland.