‘Driekwart bevolking steunt nieuwe coronamaatregelen kabinet’

Driekwart van de Nederlanders is positief over de nieuwe maatregelen van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus. Maar ook is er onvrede bij groepen die geraakt worden door de maatregelen die premier Mark Rutte dinsdagavond presenteerde. Dat meldt EenVandaag na onderzoek onder ruim 25.000 leden van het Opiniepanel.

Vooral ouders zijn blij met het besluit om kinderen gefaseerd weer naar de basisschool te laten gaan. 72 procent van de ouders met schoolgaande kinderen steunt deze beslissing. Maar ruim een kwart (26 procent) doet dat niet.

De meeste mensen met (groot)ouders in verpleeghuizen begrijpen dat bezoek aan hen niet is toegestaan. Maar toch zorgt het gemis er bij een flinke minderheid voor dat ze niet achter dit besluit staan.

Het onderzoek is gehouden van dinsdagavond tot woensdagmiddag. Aan het onderzoek deden leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, dat bestaat uit 65.000 leden. Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen.