Kijkcijferrecord voor persconferentie Rutte

Ruim 7,8 miljoen mensen hebben dinsdagavond gekeken naar de persconferentie van premier Mark Rutte over de nieuwe coronamaatregelen. Voor een niet-sportprogramma is dat een kijkcijferrecord. Er keken bijvoorbeeld meer mensen naar Rutte dan naar het huwelijk van – toen nog – prins Willem-Alexander en Máxima (ruim 6 miljoen) en de recordhouder tot nu toe: de uitzending van Peter R. de Vries over Joran van der Sloot (7 miljoen).

De uitzending op NPO1 trok de meeste kijkers, 5,6 miljoen. De rest keek via RTL4 (ruim 1,6 miljoen) en SBS6 (585.000), blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het kijkcijferrecord over de hele linie staat op naam van de halve finale van het WK voetbal in Brazilië in 2014. Toen zagen 12,4 miljoen kijkers hoe Nederland de halve finale verloor van Argentinië. Daarbij moet worden aangetekend dat van hen 9,1 miljoen thuis keken en de rest buitenshuis in cafés en op pleinen.