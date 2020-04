Leger zet weer helikopters in bij Peelbrand

De luchtmacht zet woensdag opnieuw Chinook-blushelikopters in bij het bestrijden van de grote veenbrand in de Deurnese Peel. De brandweer heeft de grootste moeite het vuur daar onder controle te krijgen, vooral ook omdat een deel van het gebied waar de brand woedt, ontoegankelijk is. Dinsdagavond laat breidde de brand zich nog steeds uit. Ook wordt woensdag gevreesd voor aantrekkende wind.

De dinsdag afgesloten A67 is woensdagochtend in beide richtingen weer vrijgegeven voor het verkeer, maakte de gemeente Deurne bekend.

Dinsdag werden in de directe omgeving van de Deurnese Peel zo’n vijftig woningen ontruimd. Een deel van deze woningen staat in Griendtsveen, gemeente Horst aan de Maas (Limburg). De bewoners hebben de nacht elders doorgebracht, maakte de gemeente Deurne bekend.

Een crisisteam bekijkt woensdagochtend hoe de brand zich ontwikkelt en wanneer de bewoners weer naar huis kunnen. De brand wordt inmiddels bestreden door korpsen uit Brabant, Limburg, Utrecht en Overijssel.