Recreatiebedrijven en jachthavens vrezen 1 miljard schade

De economische schade voor campings en jachthavens door de verlenging van de coronamaatregelen kan oplopen tot 1 miljard euro. Er staan 20.000 banen op de tocht, waarschuwt ondernemersorganisatie HISWA-RECRON.

De ondernemersorganisatie heeft vorige week bij het kabinet openingsprotocollen ingediend om te bewijzen dat de bedrijven kunnen voldoen aan de 1,5 meternorm. “We zijn zeer teleurgesteld dat het kabinet hier nu niks mee doet”, zegt directeur Geert Dijks van HISWA-RECRON.

“Veel vakantieparken en jachthavens bieden meer oppervlakte per persoon dan in een gemiddelde woonwijk. Bovendien liggen ze in dunbevolkte natuurgebieden. Ook het varen met een eigen boot of huurboot kan prima worden geregeld”, stelt Dijks.

HISWA-RECRON gaat woensdag in overleg met de 25 veiligheidsregio’s om de protocollen toe te lichten en de mogelijkheden te bekijken voor verruiming van openstelling.