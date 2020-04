Tweede Kamer spreekt IT- en privacyexperts over corona-apps

IT- en privacyexperts geven Tweede Kamerleden woensdag de nodige duiding en uitleg over de risico’s en kansen van het gebruik van veelbesproken corona-apps. Academici, privacyvoorvechters en andere experts, onder wie Ronald Prins, oprichter van het bekende Fox-IT, praten de Kamer bij.

Het lanceren van een corona-app die volgt of je contact hebt gehad met een besmet persoon leek een groot succes. Het kabinet kreeg snel veel voorstellen binnen. Maar na de ‘appathon’ van afgelopen weekeinde, waarin bedrijven en organisaties de zeven beste voorstellen presenteerden, bleek dat er nog een lange weg te gaan was.

De privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens wilde de voorstellen niet eens beoordelen. Ze zijn onvoldoende uitgewerkt omdat de overheid niet duidelijk genoeg was over de voorwaarden voor de apps. Zo’n app moet de kern worden van het nieuwe beleid om mensen met het virus op te sporen en af te zonderen, maar een geschikt voorstel laat dus nog op zich wachten.

Premier Mark Rutte zei dinsdagavond na crisisberaad van zijn kabinet nog dat de app desalniettemin “heel belangrijk” is voor het testbeleid van de komende tijd. De kritiek die verschillende instanties hebben geuit, is logisch. “Als je in 1964 een verhaal had gelezen over de reis naar de maan was dat ook niet positief geweest”, aldus de minister-president. Terwijl vijf jaar later toch de eerste bemande maanlanding lukte, wil hij maar zeggen.