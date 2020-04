Brand Deurnese Peel onder controle

De brandweer heeft de brand in de Deurnese Peel onder controle. Het nablussen zal nog geruime tijd duren, aldus de brandweer.

De geëvacueerde omwonenden van het natuurgebied kunnen terug naar huis. Burgemeester Hilko Mak: “Het is nogal wat als inwoners huis en haard moeten verlaten én dat ook nog in coronatijd. Ik ben erg blij voor hen dat zij nu naar hun vertrouwde omgeving terug kunnen. Dat is vooral te danken aan de inzet van de brandweer, waaronder veel vrijwilligers, de Koninklijke Luchtmacht en andere hulpdiensten. We zijn dankbaar dat we vanuit het hele land hulp hebben gekregen en dat de samenwerking goed is verlopen.”

De brand heeft zo’n 800 hectare natuurgebied verwoest. Het Peelgebied omvat in totaal 1000 hectare, aldus de gemeente Deurne. “Het is een enorme klap voor de natuur en het herstel kan heel lang duren. Gelukkig is de natuur veerkrachtig en weten we uit ervaring dat die zich herstelt”, aldus Mak.

De brandweer is naar eigen zeggen nog weken in de Deurnese Peel om na te blussen en een oogje in het zeil te houden voor het geval de brand opnieuw oplaait. Omdat veen ondergronds smeult, kunnen omwonenden nog langere tijd last hebben van rooklucht. De brandweer heeft tot nu toe geen schadelijke stoffen gemeten.