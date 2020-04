Brandweer nog weken in de Peel

De brandweer is nog weken in de Deurnese Peel om na te blussen en een oogje in het zeil te houden voor het geval de brand opnieuw oplaait. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten is er donderdagochtend weliswaar geen rook of vuur meer te zien in het veengebied, waar dagenlang een zeer grote brand woedde. “Maar het vuur zit onder de grond”, waarschuwde hij. “Dat maakt het extra lastig.”

De zestig brandweerlieden in het gebied hebben in de nacht van woensdag op donderdag weten te verhinderen dat de brand zich uitbreidde. “Dat is gelukt”, zei de opgeluchte woordvoerder. “Ze hebben de brand goed onder controle weten te houden. Op het oog lijkt nu alles rustig. Maar straks gaat een politiehelikopter de lucht in om een goed beeld van het grotendeels ontoegankelijke terrein te krijgen. We hebben een stoplijn gelegd die goed wordt natgehouden en het vuur heeft tegengehouden.”

Inmiddels zijn zeker 400 van de in totaal 1000 hectare natuur in de Deurnese Peel aan de vlammen ten prooi gevallen.