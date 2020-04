Dit zijn de 5 handigste apps om video’s te maken

Je hebt echt geen dure camera nodig om een toffe video te maken, aldus video deskundige en journalist Pelpina Tripp. Nu we allemaal thuis zitten, zijn video’s extra belangrijk. We willen immers wel zichtbaar blijven en de wereld laten weten wie we zijn en wat we doen. Maar hoe je dat, een video maken?

In deze vlog deelt Pelpina welke apps onmisbaar zijn om in een handomdraai je eigen video te maken. En dat kan gewoon met je eigen telefoon. Wil je weten welke apps je nodig hebt voor ondertiteling, montage en muziek? Kijk dan naar haar vlog.