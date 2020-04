Grote dagattracties werken aan protocol en mikken op zomermaanden

De 23 meest toonaangevende dagattracties van Nederland werken gezamenlijk aan een protocol om op een veilige manier weer gasten te kunnen ontvangen. Het zogenoemde “Samen Veilig Uit-protocol” moet ervoor zorgen dat de attracties, zoals bijvoorbeeld de Efteling en Duinrell, in de zomer weer open kunnen, stelt Kees Klesman, directeur van de Club van Elf. Die vereniging zich op het verbeteren van de kwaliteit van dagtoerisme.

“Het protocol helpt de dagattractiebedrijven om een werkbare manier te vinden om de 1,5 meter in acht te nemen, de hygiënevoorschriften te hanteren en de bezoekers te informeren”, aldus Klesman. “Wij denken dat je op een veilige manier kunt ontspannen en dat er ook heel veel behoefte aan is.”

Klesman verwacht dat veel attractiebedrijven tot de helft van de totale capaciteit kunnen toelaten. Klesman: “Dat gaat dus heel veel geld kosten. En daarom zullen bepaalde bedrijven ook concluderen dat het niet rendabel voor ze is.”

Volgens Klesman is er tijdens de coronacrisis “behoefte aan avontuur, natuur en cultuur”. “Maar wil je ervan genieten, dan moet je je wel veilig voelen. En dat kan zeker, want we kunnen de parken op een veilige manier inrichten. Al zal dan een attractie zoals de Python, een achtbaan in de Efteling, voor bijvoorbeeld de helft gevuld zijn. Met alle 23 partijen voeren we veel overleg en ondanks dat ze elkaars concurrenten zijn, wordt er veel informatie met elkaar gedeeld en samengewerkt om de veiligheid voorop te stellen.”

De meivakantie komt volgens de Club van Elf te vroeg. “We mikken echt op de maanden juni, juli en augustus. Maar alles valt of staat met wat de premier bepaalt”, aldus Klesman. “Wij zijn er klaar voor en zullen ons protocol presenteren aan Economische Zaken.”

De Efteling is al sinds half maart, tot nader order, gesloten. “De Efteling is achter de schermen al even bezig met de voorbereidingen van de zomerperiode. De bloemen staan in bloei, de attracties worden regelmatig opgestart om ze in goede conditie te houden en we zetten de boel strak in de verf”, meldt het park.

“We weten niet of én hoe we deze zomer open zullen gaan. Om ons heen zien we dat veel evenementen en festivals die deze zomer gepland stonden, worden geannuleerd. Ook in de Efteling zal het er waarschijnlijk anders uit zien in deze periode. Bijzonder en passend in deze tijd.”

Alle 23 dagattracties zijn gesloten “om bij te dragen aan de veiligheid van Nederland”.