Hester Bijl nieuwe rector Universiteit Leiden

Prof. dr. ir. drs. Hester Bijl wordt per 8 februari 2021 rector magnificus in het college van bestuur van de Universiteit Leiden. Zij is dan de eerste vrouwelijke rector van de Leidse universiteit.

Hester Bijl is sinds 1 november 2016 als vicerector magnificus verbonden aan de universiteit. Tijdens de dies natalis 2021 treedt Carel Stolker, na een periode van acht jaar en samenvallend met het begin van zijn emeritaat, terug als rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur.

De Raad van Toezicht is verheugd over de benoeming van Bijl, die in de rol van rector verantwoordelijk wordt voor zowel het onderzoek als het onderwijs aan de universiteit. Decanen en Universiteitsraad adviseerden ook positief.

De Universiteit Leiden is de oudste van het land, opgericht in 1575.