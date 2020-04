Leden Nationale Ballet dansen solo op straat voor filmproject

Wie deze dagen door het stille Amsterdam loopt of fietst, kan op straat zomaar een dansend lid van Het Nationale Ballet tegenkomen. Meerdere dansers werken, los van elkaar en op totaal verschillende openbare plekken in de stad, mee aan de productie Gently Quiet van choreograaf Peter Leung en cameraman Altin Kaftira. Die moet over enkele weken klaar zijn.

Dansers verschenen al, telkens in hun eentje, op straat bij het Eye Filmmuseum en bij museum Hermitage. “Het zijn plekken die representatief zijn voor de stad, maar die meteen laten zien hoe gespreid we nu van elkaar zijn”, aldus Leung. In de film komen po√ęzie en treurigheid samen, zegt hij.

Opvallen doet het project nu al. Voorbijgangers blijven staan, fietsers keren om, kinderen doen mee als ze de dansers bezig zien. “Sommige mensen roepen ook ‘dank je wel’ . Er zijn nog genoeg mensen op straat. De stad is weer van hun, nu er geen toeristen zijn en geen dronken mensen op de stoep” , aldus Leung.

Hij hoopt door de onverwachte voorstellingen in de buitenlucht overigens ook mensen te interesseren die denken dan ze niet om dans geven.

Het is voor de dansers wonderlijk om hun kunnen op deze manier in hun eentje te tonen, zonder direct contact met collega ’s en met alleen Leung en Kaftira in de nabijheid. “Maar ze hebben nu toch weer een klein podium en een klein publiek en eigenlijk ook allemaal een heuse solo.” Doordat ze wel samen aan een productie werken, voelen de dansers zich tegelijk toch met hun collega’s en gezelschap verbonden.

Intussen levert de crisis ook nog wat anders op. “Veel dansers zijn vanaf hun elfde continu bezig met dans, nu is er ook tijd voor reflectie.” Leung zegt dat ze “als vlinders uit hun cocon” komen.