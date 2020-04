Niet alle basisscholen open op 11 mei

Niet alle basisscholen gaan op 11 mei weer open. Verschillende scholenkoepels hebben laten weten niet of pas later de deuren weer te openen.

De dertien Sint Josephscholen in Nijmegen blijven in elk geval nog dicht. Ouders krijgen later te horen wanneer de scholen weer opengaan, staat in een brief die het bestuur aan de ouders heeft gestuurd. Ook de leerlingen van de Haagse scholen onder de koepel Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) gaan waarschijnlijk niet op 11 mei naar school. Uiterlijk een week later gaan de lessen weer van start, maar een exacte datum is nog niet bekend. De scholen van de Rotterdamse Vereniging van Katholiek Onderwijs (RVKO) hebben tot en met 13 mei om weer open te gaan.

Het bestuur van de Sint Josephscholen heeft nog veel vragen. Zo wil de stichting weten wat precies de voorwaarden zijn waaronder scholen weer open kunnen en wat dat in de praktijk betekent. Ook heeft het bestuur nog geen antwoord op de vraag hoe op “een veilige en werkbare manier” (thuis-)onderwijs en opvang georganiseerd moeten worden. Voorlopig krijgen de leerlingen van de dertien scholen na de meivakantie nog thuisonderwijs.

De SCOH vraagt om begrip voor leerkrachten die niet voor de klas kunnen staan vanwege ziekte of omdat ze in de risicogroep vallen. Volgens de koepel is de situatie op iedere school anders en geeft het daarom ruimte om later op te starten. Ook de RVKO wil dat de scholen “genoeg tijd en ruimte hebben om orde op zaken te stellen”.