Tot 10 jaar cel voor Nederlandse verdachten drugshandel Sziget

Het Openbaar Ministerie in Boedapest doet de twee Nederlanders Roelf B. en Gert-Jan N. strafvoorstellen tot 10 jaar cel. De twintigers, die levenslange celstraffen riskeren als ze het strafvoorstel niet accepteren, werden vorig jaar opgepakt op het muziekfestival Sziget in de Hongaarse hoofdstad. Zij zouden daar hebben gehandeld in grote hoeveelheden drugs.

Justitie stelt de 23-jarige Gert-Jan N. een gevangenisstraf van 10 jaar voor. De 22-jarige topsprinter Roelf B. krijgt een gevangenisstraf van acht jaar aangeboden, meldt de Hongaarse aanklager in een persbericht.

De Hongaarse politie ontdekte bijna 2700 xtc-pillen en 20 kilogram aan joints in hun auto. De mannen zouden het spul vanuit hun tent op Sziget hebben verkocht. De drugswetten in Hongarije behoren tot de strengste van Europa. Beide mannen riskeren een levenslange gevangenisstraf als er toch een proces komt.