Verdachte brandstichting zendmast Groningen aangehouden

De politie in Groningen heeft in samenwerking met de Landelijke Recherche donderdagmiddag een verdachte aangehouden voor het in brand steken van een zendmast op 10 april. Er ontstond een hevige brand en de zendmast werd volledig verwoest.

De 34-jarige verdachte werd in Groningen opgepakt na recherchewerk maar ook dankzij tips van kijkers van Opsporing Verzocht, waar deze en andere branden in zendmasten aan de orde kwamen. Er werden onder meer beelden getoond van een man die brand stichtte in de Groningse zendmast.

Op de videobeelden is te zien hoe deze man zijn auto parkeert vlakbij een zendmast aan de Koningsweg in Groningen. Vervolgens stapt hij uit, loopt met een jerrycan naar de zendmast toe en giet een brandbare stof tegen de mast aan. Vervolgens steekt hij de boel aan.

Onderzocht wordt of de 34-jarige verdachte ook bij andere branden betrokken is geweest. Onder meer in Rotterdam, Tilburg, Oudenbosch, Veldhoven en Almere werden zendmasten in brand gestoken.

Zowel premier Mark Rutte als minister Ferd Grapperhaus maakten zich er boos over. Rutte noemde het “levensgevaarlijk” en “ongelofelijk stupide”. Ze wezen erop dat als masten uitvallen door brand er geen 112-oproepen meer kunnen worden gedaan in het gebied. Ook kan het gebeuren dat de hulpdiensten daardoor niet meer met elkaar kunnen communiceren.

Mogelijk hebben de brandstichtingen te maken met protest van sommigen tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat overigens geen enkel bewijs. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.