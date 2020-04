Verklaringen bedreigde anonieme getuige toegestaan in MH17-proces

De verklaringen die anonieme en bedreigde getuigen hebben gedaan in het MH17-proces zijn toegestaan in de rechtbank. De advocaten van de Russische verdachte Oleg Poelatov waren het er niet mee eens dat dertien getuigen in het proces de status ‘anonieme bedreigde getuige’ hadden gekregen.

De raadkamer van de rechtbank Den Haag besliste donderdag echter dat er wel degelijk sprake van bedreiging is en de getuigen anders geen verklaringen willen afleggen. In de raadkamer zitten andere rechters dan degenen in het MH17-proces.

Het strafproces is op 9 maart begonnen in het Justitieel Complex Schiphol. Van de vier verdachten – drie Russen en een Oekra├»ner – laat alleen Poelatov zich door advocaten vertegenwoordigen. De andere drie lieten niets horen.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 met een Buk-raket uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie veel Nederlanders, kwamen daarbij om het leven.