AD biedt lezers mogelijkheid iemand te onderscheiden

Op de voorpagina van het AD prijkt vrijdag, de dag dat de koninklijke onderscheidingen worden uitgedeeld, een bijna paginagroot lintje. De krant roept lezers op het exemplaar uit te knippen en aan iemand te sturen of op iemands deur of raam te plakken die zich tijdens de coronacrisis heeft onderscheiden. “Het heeft onze redactie behaagd dat Lintjesdag ván en vóór iedereen is”, aldus de boodschap.

De krant zegt sinds de uitbraak van het coronavirus veel mensen te hebben gezien die ze graag een lintje zouden willen geven. “Omdat zij onvermoeibaar diensten hebben gedraaid in het ziekenhuis, de ambulance, het verpleeghuis, de thuiszorg. Of bij de politie, in het onderwijs, bij bedrijven en instellingen. De afgelopen weken zijn veel mensen opgestaan voor anderen. Dat geeft moed en hoop voor de toekomst.”

Als deze mensen nu worden voorgedragen voor een lintje, duurt het een jaar voordat ze hem ontvangen. Reden voor de krant om ze via deze ludieke actie door lezers te laten eren.