Afvalbedrijven roepen op ‘corona-afval’ bij restafval te gooien

Afvalbedrijven doen de dringende oproep om ‘corona-afval’, oftewel medisch materiaal, via het restafval weg te gooien. Mondkapjes, rubberen handschoenen en ander medisch materiaal worden in toenemende mate aangetroffen in afvalstromen waarin zij niet thuis horen, melden de Vereniging Afvalbedrijven en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement.

“Sorteerbedrijven zien tussen het PMD (plastic, metaal en drankkarton) steeds vaker medisch afval, zoals handschoenen van plastic of rubber, incontinentiemateriaal en mondkapjes. Medisch afval mag nooit bij het PMD, zelfs niet als het volledig uit plastic bestaat”, staat in de oproep.

Volgens de instanties ontstaat bij sorteerders en recyclers een gevoel van onveiligheid als ze het afval verwerken. Bovendien is het slecht voor de recycling.

Corona-gerelateerd afval dat bijna volledig uit papier bestaat, mag ook beslist niet bij het oud papier, vervolgt de oproep. Het zorgt in sommige gevallen voor besmettingsgevaar voor de sorteerders van oud papier, menen de verenigingen.

Tevens wordt opgeroepen afval niet door het toilet te spoelen. Rioolbedrijven komen steeds vaker doorgespoelde mondkapjes, doekjes en handschoenen tegen in het riool.