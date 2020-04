FNV: kort geding in voorbereiding om meerpersoonscellen

Wegens het coronavirus moet minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) direct stoppen met het gebruik van meerpersoonscellen, stelt vakbond FNV. Om dit te bereiken zegt de bond een kort geding voor te bereiden.

Volgens de bond zit op dit moment 12 procent van alle gedetineerden in een cel die zij delen met anderen. FNV spreekt van een “reële kans” dat personen in één cel elkaar besmetten.

Het personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen is die situatie zat, zegt FNV. “Omdat die als gevaarlijk wordt ervaren. De norm van 1,5 meter afstand houden is absoluut niet haalbaar in dat soort cellen”, aldus FNV-bestuurder Yntse Koenen. FNV zegt de eis over te gaan tot sluiting al weken geleden te hebben neergelegd bij Dekker.