Geen verbod op zelfstandige chapters Bandidos

De lokale chapters van motorclub Bandidos mogen niet verboden worden. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. Het overkoepelende Bandidos Motorcycle Club (BMC) Holland blijft wel verboden. Dat oordeelde de Hoge Raad vrijdag. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

Het gerechtshof in Arnhem oordeelde in 2018 dat de Nederlandse tak verboden wordt, onder meer omdat de club geweld zou verheerlijken. Omdat het Openbaar Ministerie niet had gevraagd om een verbod van zelfstandige afdelingen, had het hof daar geen oordeel over gegeven.

Het OM ging daarop in cassatie, maar de Hoge Raad haalt nu een streep door dat verzoek. “De chapters zijn zelfstandige informele verenigingen en hebben dus rechtspersoonlijkheid. Het gevolg hiervan is dat het verbod van BMC Holland zich niet uitstrekt tot de lokale Nederlandse chapters”, staat in de uitspraak. “Dit betekent dat het OM ten aanzien van iedere afzonderlijke rechtspersoon die het wil laten verbieden, een verzoek tot verbodenverklaring moet doen.”

De advocaat-generaal (AG) had de Hoge Raad eerder geadviseerd het hoger beroep van de zaak opnieuw te doen, volgens de AG kunnen namelijk niet alleen de Nederlandse tak maar ook het internationale gedeelte verboden worden. De Hoge Raad heeft dit advies niet gevolgd.

Het Openbaar Ministerie laat in een eerste reactie weten “teleurgesteld” te zijn met de uitspraak en zal het nader bestuderen. Maar: “BMC Holland blijft tot tevredenheid van het OM verboden”.

Het OM heeft de laatste jaren meerdere civiele rechtszaken tegen motorclubs aangespannen om ze verboden te krijgen. Er zijn zaken geweest tegen onder meer No Surrender, Hells Angels en Satudarah. De eerste zaak was tegen de Bandidos. De motorclubs vingen tot nu toe volledig of gedeeltelijk bot, maar de zaken lopen nog in beroep.

Bandidos Motorcycle Club vestigde zich in 2014 in Nederland en heeft zogeheten chapters in verschillende steden zoals Sittard, Nijmegen en Utrecht. De motorclub zou enkele tientallen leden hebben.