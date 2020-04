Grachtenfestival en Uitmarkt onderzoeken alternatieven

De organisatoren van het Amsterdamse Grachtenfestival en de Uitmarkt onderzoeken of de culturele festivals in aangepaste vorm toch door kunnen gaan in augustus. Dat het Grachtenfestival niet in de reguliere vorm kan plaatsvinden vanwege de uitbraak van het coronavirus staat vast, zegt een woordvoerder. De meeste concerten zullen binnen moeten plaatsvinden.

Grachtenfestival-directeur Marie-Luce Bree meldt dat de organisatie nog “volop kansen” ziet om concerten te organiseren. Tot 12 mei wordt onderzocht of en hoe dat mogelijk is. Daarbij wordt gekeken naar manieren om naleving van de 1,5 meterregel te garanderen en te voorkomen dat rijen en opstoppingen ontstaan. Het Grachtenfestival staat gepland van 7 tot en met 16 augustus.

Vorig jaar werden tijdens het Grachtenfestival op meer dan honderd locaties 260 concerten gegeven, maar die schaal is volgens de woordvoerder dit jaar in elk geval niet mogelijk. “Wij willen in elk geval heel graag iets doen om de musici te kunnen helpen.”

De organisatie van de Uitmarkt, de officiƫle aftrap van het culturele seizoen, wil slechts kwijt dat zij nog volop aan het onderzoeken is of het festival op een alternatieve manier kan doorgaan. Het evenement staat gepland van 28 tot en met 30 augustus.