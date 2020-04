Een 10-jarig jongetje is vrijdagavond in de Brabantse plaats Drunen om het leven gekomen doordat hij op de Bosscheweg in botsing kwam met een motorrijder die ten val kwam. De motorrijder raakte zwaar gewond.

Hulpdiensten probeerden de twee te reanimeren, maar voor het jongetje kwam de hulp te laat.

Het is nog niet bekend waardoor de motorrijder ten val kwam.