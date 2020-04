Kamer: voorwaarden cruciaal voor redding KLM

Dat het kabinet het noodlijdende KLM met miljarden euro’s door de coronacrisis wil helpen, heeft de zegen van de regeringspartijen én van sommige oppositiepartijen. Maar het is cruciaal dat het kabinet daarvoor wat terugvraagt, vinden vriend en vijand.

De plannen van het kabinet zijn “een opluchting voor heel veel KLM’ers”, denkt D66-Kamerlid Jan Paternotte. Maar “net zo belangrijk” is dat de luchtvaartmaatschappij daarvoor moet vergroenen en minder overlastgevende nachtvluchten uitvoert. Coalitiepartner ChristenUnie onderstreept ook “dat staatssteun altijd met voorwaarden komt” en omarmt de eisen die het kabinet stelt.

De PvdA erkent dat KLM belangrijk is voor economie en banen, maar wil gauw in debat met het kabinet over “strenge voorwaarden”. Naast de eisen die het kabinet stelt, moet KLM volgens Kamerlid Henk Nijboer zo min mogelijk mensen ontslaan en zouden het bedrijf en zijn personeel netter belasting moeten betalen.

GroenLinks is wel ingenomen met de “duidelijke voorwaarden” die het kabinet al stelt. Maar die moeten wel “snel concreet en afrekenbaar worden”, zegt Kamerlid Suzanne Kröger.