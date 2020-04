Een 19-jarige man uit Venlo is zijn rijbewijs kwijt, nadat hij donderdagavond met ruim 230 kilometer per uur over de A67 richting Limburg reed. Eerder had hij al met een hoop kabaal door Eindhoven gescheurd, twittert de politie.

De man reed in een snelle Mercedes. Zijn gemiddelde snelheid kwam volgens de politie uit op 203 kilometer per uur. Behalve dat hij zijn rijbewijs moest inleveren, kan de man ook een fikse boete tegemoet zien, aldus de politie.