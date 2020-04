Militair personeel naar Caribisch deel van Koninkrijk

Maandag vertrekt vanaf vliegbasis Eindhoven een militair vliegtuig met militair personeel en goederen voor het Caribisch gebied. Deze militairen worden tijdens de coronacrisis ingezet als ondersteuning. Na aankomst zullen de militairen in quarantaine moeten voordat ze ingezet kunnen worden.

Defensie in het Caribisch gebied van het Koninkrijk helpt al op verschillende manieren tijdens de coronacrisis. Zo biedt het de voedselbank op Aruba logistieke ondersteuning en helpen op CuraƧao medische militairen bij het afnemen van coronatesten. Mariniers op Sint-Maarten hielpen met het opzetten van een noodonderkomen bij het ziekenhuis.

Defensie zet daarnaast de komende drie maanden het ondersteuningsschip Zr. Ms. Karel Doorman in om mee te helpen bij de bestrijding van het coronavirus in het Caribisch gebied. De Doorman is vrijdag aangekomen op Sint-Maarten.