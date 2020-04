Minder dan 1000 coronapatiënten nog op intensive care

Minder dan 1000 mensen met het coronavirus liggen nog op de intensive care. Het aantal is gedaald naar 963. Dat zijn er 45 minder dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de Nederlanders met het coronavirus op intensivecareafdelingen liggen er 922 in Nederland. Dat zijn er 44 minder dan donderdag. Het aantal Nederlandse coronapatiënten op ic’s in Duitsland daalde van 42 naar 41. Die ene patiënt is teruggebracht naar Nederland. Op de Nederlandse intensive cares liggen verder 388 mensen met andere aandoeningen dan het coronavirus. Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen, dus buiten de intensivecareafdelingen, liggen ongeveer 1700 mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Het LCPS hoopt dat het aantal coronapatiënten op de intensive care in de komende twee weken gestaag verder daalt richting 500. “Dat is in lijn met wat we de afgelopen week hebben gezien. Het biedt intensive cares lucht, ze kunnen onder iets minder hoge druk werken en tegelijk de zorg voor andere patiënten weer opstarten”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Toch is de corona-uitbraak nog lang niet voorbij, waarschuwt Bas Leerink, hoofd van het LCPS: “We bereiden ons voor op een toekomst waarbij we nog heel lang te maken hebben met corona.” Heel veel Nederlanders hebben het coronavirus namelijk nog niet gehad en zijn dus sowieso nog niet immuun. Mogelijk is 96 procent van de bevolking tot nu toe de dans ontsprongen. Kuipers: “Met zo’n pool van mensen die nog bevattelijk zijn, moet je ervan uitgaan dat corona lange tijd blijft bestaan. Misschien blijft het aantal besmettingen stabiel, maar het kan ook met pieken en dalen gaan.”

Duitsland heeft in de afgelopen weken tientallen patiënten overgenomen van Nederlandse ziekenhuizen. Het kan zijn dat Nederland dat ook ooit doet. Leerink: “We hebben met ze afgesproken dat wij klaarstaan waar het kan als zij echt in de problemen komen. Er rekening mee houdend dat dit virus nog langere tijd bij ons is, kunnen er nieuwe pieken komen. Wie weet heb je elkaar dan weer nodig. De Duitse hulp heeft ons echt uit de brand geholpen.”

Wetenschappers en farmaceutische bedrijven over de hele wereld zoeken met man en macht naar geneesmiddelen en vaccins tegen het coronavirus. Een eindresultaat kan nog jaren duren. De Amerikaanse president Trump opperde om ontsmettingsmiddel te injecteren bij patiënten. “Een onzinnig advies. Mensen injecteren met ontsmettingsmiddelen is nog gevaarlijk ook en het kan tot ernstige complicaties leiden. Zulke adviezen zijn gevaarlijk, nog los van het feit dat ze ineffectief zijn”, zei Kuipers daarover.