NS hoopt op opschorting van de concessieprijzen

De Nederlandse Spoorwegen vragen aan het kabinet om bepaalde kosten voorlopig niet of minder te hoeven betalen. “We dreigen aan het eind van het jaar een miljard tekort te gaan komen aan inkomsten terwijl onze kosten doorlopen”, zei NS-topman Roger van Boxtel in de talkshow OP1.

Volgens Van Boxtel mist NS in juni een half miljard aan inkomsten en aan het eind van het jaar een miljard euro. “Wij vragen niet zomaar om geld zoals KLM nu krijgt, maar we vragen om een aantal dingen niet te hoeven betalen. We betalen een concessieprijs voor het rijden om het hoofdrailnet, voor het rijden op het hogesnelheidslijn en we betalen ProRail voor het gebruik van het spoor. Daar hoop ik echt van dat het kabinet zou zeggen, dat hoef je voorlopig niet te betalen.”

Volgens Van Boxtel zou dat honderden miljoenen schelen. “Dan kan de NS de kosten blijven maken om de trein elke dag te laten rijden”, zei hij.

De NS-topman uitte daarnaast twijfels bij de 1,5 meterregeling voor het openbaar vervoer. “Ik denk niet dat 1,5 afstand in het openbaar vervoer kan. Als je dat eist, kun je hooguit 25 of 30 procent van het aantal mensen kwijt in de trein of in de tram. Dat kan niet.”

Van Boxtel wil met het kabinet en met de reizigers meedenken over een ‘intelligente open-up’. “Het wordt onafwendbaar dat wij onze mensen mondkapjes gaan geven en de overheid zal moeten gaan nadenken hoe ze de mensen zover kunnen krijgen dat ze mondkapjes gaan gebruiken.”