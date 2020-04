Ook dit weekend controles aan Duitse grens

De marechaussee zal ook dit weekend controles uitvoeren aan de Duitse grens. Duitsers die het land binnen willen wordt gevraagd om te keren.

De toegang tot Nederland kan hen niet verboden worden. Hooguit kunnen de dienders vragen om terug te gaan in verband met het risico op besmetting met het coronavirus.

De Veiligheidsregio Limburg Noord spreekt in dit verband van een “ontmoedigingsbeleid”. Nogal wat Duitsers lieten zich tijdens vorige grenscontroles niet afschrikken door dit ontmoedigingsbeleid en reden toch door. Bovendien zijn veel kleinere grensovergangen onbewaakt. Volgens de veiligheidsregio keert het overgrote deel van de Duitsers wel om. Het grenstoezicht blijft zeker nog twee weekenden, aldus de regio.

De meeste Duitsers komen bij Roermond en Venlo de grens over. Veel van hen willen in Limburg winkelen of naar hun boot of camping gaan.