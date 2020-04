‘OV houdt 20 tot 25 procent reizigers van vóór coronatijd over’

Treinen, trams en bussen kunnen hooguit een kwart van de reizigers van vóór de coronatijd vervoeren vanwege de maatregel om 1,5 meter afstand te bewaren. Om dat in goede banen te leiden, wordt gedacht aan het reizen in blokken of een app waarmee mensen een plek zouden kunnen reserveren. Een werkgroep onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is met de ov-sector bezig met oplossingen die praktisch werkbaar en uitvoerbaar zijn, meldt een woordvoerder. “Er liggen veel ideeën op tafel.”

Zo zouden bepaalde groepen zoals studenten of scholieren in een bepaalde tijd kunnen reizen of zouden de treinen iets langer kunnen worden gemaakt. Meer treinen laten rijden is amper mogelijk, omdat het spoor al overvol is. In ieder geval blijft het openbaar vervoer, ook na een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen, voorlopig bedoeld voor noodzakelijke reizen, aldus het ministerie.

Dat is sinds maart al het geval, waardoor nog maar 10 tot 15 procent van het gebruikelijke aantal reizigers is overgebleven. Het gaat vooral om mensen in cruciale beroepen die naar hun werk moeten. Ook scholieren en studenten hebben het openbaar vervoer hard nodig.

Volgens het ministerie wordt nagedacht over wie, wanneer mag reizen. Het aantal reizigers varieert altijd al van dag tot dag en van uur tot uur. Daarom is het nodig dat er goed over gecommuniceerd wordt om duidelijkheid te krijgen en begrip te kweken bij reizigers, zegt de woordvoerder van staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Volgens woordvoerder Pedro Peters van brancheorganisatie OV-NL zou het een optie kunnen zijn als voor het ov de 1,5 meter afstand wordt losgelaten. “We hebben hiervoor advies gevraagd bij het RIVM en het kabinet. Je zou dan bijvoorbeeld met mondkapjes kunnen gaan werken zoals ze ook doen in Duitsland”, zei Peters in het NOS Radio 1 Journaal.

Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV neemt afstand van de suggestie dat een speciale app een middel zou kunnen zijn om drukte in het ov tegen te gaan. “Deze app is niets meer dan een technische uitwerking van een eerder geopperde ov-vergunningspas, waar ook brancheorganisatie OV-NL al afstand van nam. Naast grote privacyproblemen die aan deze app kleven en de slechte reputatie die het ov heeft op het vlak van privacy zijn er meerdere redenen te noemen waarom zo’n app een slecht idee is.”

Maatschappij Voor Beter OV wijst erop dat niet iedereen een smartphone in zijn bezit heeft om een app te gebruiken. Controle op het juiste gebruik van de app en het niet reizen zonder zo’n app, is volgens de organisatie ondoenlijk.