Partijen positief, maar ook kritisch over stikstofbesluit

Partijen in de Tweede Kamer reageren over het algemeen positief op de 5 miljard euro die extra wordt uitgetrokken voor de bestrijding van de stikstofcrisis. Het kabinet bevestigde die plannen, die eerder deze week al uitlekten. Toch is er ook kritiek.

Regeringspartij D66 vindt het besluit een mooie stap, maar er moet meer gebeuren. Kamerlid Tjeerd de Groot zegt daarbij dat de doelen uiterlijk in 2050 bereikt moeten zijn. “Willen we alle kwetsbare natuur beschermen, dan moeten we de stikstofuitstoot met de helft verminderen.”

Ook oppositiepartij GroenLinks vindt de plannen een stap in de goede richting, maar niet genoeg. “Het ontbreekt in de uitwerking van het kabinet aan concrete maatregelen en wettelijke vastlegging”, zegt Kamerlid Laura Bromet.

Het CDA is tevreden dat het kabinet aan de slag is gegaan met de uitspraak van de Raad van State, die vorig jaar een streep zette door het stikstofbeleid van voorheen.

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber is blij dat er nu al wordt nagedacht over het heropbouwen van de maatschappij en de economie. Ze voegt daaraan toe dat iedereen daarbij zijn verantwoordelijkheid oppakt.

Vanuit de linkse oppositie komen kritische noten. “Als dit het is, is het kabinet echt af”, zei Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren over de uitgelekte plannen. “De belastingbetaler moet opdraaien voor de fouten van de overheid.”

Volgens de Partij van de Arbeid moet nog maar blijken of het bedrag voldoende is. “We hebben nog steeds een groot tekort aan betaalbare woningen en banen in de bouw worden bedreigd door de coronacrisis”, zegt Kamerlid William Moorlag.

De PVV vindt het “waanzin om nu door te gaan met dat vreselijke stikstofbeleid dat ons miljarden kost en ervoor zorgt dat de economie nog meer klappen krijgt”.