Rutte: feestgangers op Koningsdag kunnen op boete rekenen

Het is absoluut niet de bedoeling dat mensen maandag op Koningsdag toch stiekem feest gaan vieren. Mensen die dat toch doen kunnen op een boete rekenen, benadrukte premier Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte gaf aan niet op de hoogte te zijn van berichten over dergelijke illegale feestjes, maar was er kort en krachtig over. “Dat is stom. Je weet wat de risico’s zijn. Geen feestjes op Koningsdag. Dat kan helaas niet.”

Terwijl hij recht in de camera keek, hamerde de premier nog maar eens op de algemene maatregelen die nu al weken van kracht zijn. “Blijf zoveel mogelijk thuis. Als je verkouden bent blijf je thuis. Als er benauwdheid of koorts bij komt, blijft het hele gezin thuis. Winkelen is geen uitje. Als je naar buiten gaat, doe dat zoveel mogelijk in de buurt.”