Rutte: geen enorme bezuinigingsronde dit jaar

Er komt dit jaar geen “enorme bezuinigingsronde” om het grootste begrotingstekort buiten oorlogstijd terug te brengen dat is ontstaan door de coronacrisis. “Volgens mij gaat dat nu niet helpen”, zei minister-president Mark Rutte na de ministerraad. Vorig jaar was er nog een begrotingsoverschot van bijna 14 miljard euro.

Het kabinet maakte vrijdag bekend dat de begroting dit jaar een historisch tekort zal laten zien van naar schatting 92 miljard euro ofwel 11,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat komt omdat het kabinet veel geld uitgeeft aan steun aan bedrijven, belastingen tijdelijk niet hoeven te worden betaald en door verwachte economische krimp.

Door het beleid van de afgelopen jaren heeft het kabinet de ruimte om het tekort te laten oplopen, aldus de premier. Daarbij komt dat de belastinginkomsten ook weer zullen oplopen als de bedrijvigheid weer op gang komt. “En dat zal echt nog wel leiden tot tekorten de komende tijd, maar het lijkt me niet verstandig om dat nu met grote bezuinigingen op te lossen.”

Volgens hem moet vooral gekeken worden hoe het groeivermogen van de economie versterkt kan worden. “Daar liggen natuurlijk nog mogelijkheden.” Het gaat dan volgens Rutte bijvoorbeeld om de uitwerking van het klimaat- en pensioenakkoord en het rapport van de commissie-Borstlap die de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzocht.

Volgens minister Wopke Hoekstra van FinanciĆ«n kan het tekort ook nog verder oplopen, maar kan het ook iets minder worden. Later in het jaar zal duidelijker worden wat de precieze impact van de coronacrisis op de financiĆ«n is. Maar hij houdt er “ernstig rekening mee dat we de boeken dit jaar sluiten met een tekort van meer dan 10 procent”.

De staatsschuld stijgt naar 65,2 procent van het bbp. Vorig jaar lag dat cijfer nog onder de 50 procent. Deze EMU-schuld mag volgens Europese afspraken niet boven de 60 procent komen, alleen in uitzonderlijke omstandigheden. Maar de overheidsschuld van veel Zuid-Europese landen ligt ver boven de 60 procent. De afgelopen jaren heeft Nederland veel geld uitgegeven aan het terugdringen van de schuld.