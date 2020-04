Voorzichtige hoop op antistof tegen coronavirus in moedermelk

Onderzoekers van Amsterdam UMC kijken of er antistoffen tegen het coronavirus te vinden zijn de moedermelk van vrouwen die een Covid-19-infectie achter de rug hebben. Mocht dat zo zijn, dan willen ze bestuderen of uit deze moedermelk een medicijn voor kwetsbare groepen is te maken. Dat staat op de site van het medisch centrum in de hoofdstad.

“We weten dat moedermelk pasgeboren kinderen beschermt tegen luchtweginfecties”, zegt Britt van Keulen, arts bij de Nederlandse Moedermelkbank van Amsterdam UMC en betrokken bij het onderzoek . “Dat komt doordat er antistoffen in moedermelk zitten”, vervolgt ze. “Door borstvoeding te geven, geeft de moeder haar eigen antistoffen door aan haar kind.”

Van Keulen vermoedt dat ook corona-antistoffen in moedermelk terecht zouden kunnen komen. Ze verwijst naar een vrouw die tijdens de SARS-uitbraak in 2003 in verwachting was. “Deze vrouw raakte ernstig besmet met het SARS-virus en baarde met 38 weken een gezonde baby. In haar moedermelk bleken antistoffen tegen het SARS-virus te zitten. Als je dan weet dat het coronavirus erg op het SARS-virus lijkt – ze zijn van dezelfde familie – dan denk ik dat ook corona-antistoffen in moedermelk terechtkomen.”

Voor het onderzoek van Amsterdam UMC zijn dertig vrouwen nodig die een Covid-infectie hebben gehad en moedermelk ter beschikking kunnen stellen. “Dat kan nog lastig worden, want er zijn maar weinig zwangere vrouwen met een bewezen infectie bekend.”