Wiebes: ‘afgrijselijk’ corona-effect helpt klimaatdoel heel eind

Het kabinet heeft “om volstrekt de verkeerde redenen meewind” in de jacht op tonnen CO2. De coronacrisis “slaat een flinke deuk in de uitstoot”, zegt verantwoordelijk minister Eric Wiebes. Maar zonder de maatregelen die hij vrijdag aankondigde, zou het Urgenda-doel niet worden gehaald.

Het kabinet kondigde vrijdag dan ook aan de productie van de vier Nederlandse kolencentrales flink te beperken. Afhankelijk van hoe de CO2-uitstoot zich later dit jaar ontwikkelt, wordt de hoogte van het voorgestelde productieplafond nog eens gewogen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van woningen.

Wiebes verwacht niet dat er op korte termijn nog meer maatregelen nodig zijn. Maar dat betekent niet dat hij ervan uit kan gaan gaat dat de coronacrisis de CO2-uitstoot ook volgend jaar en in 2021 zal beïnvloeden. “Die luxe heb ik niet”, aldus Wiebes.

Daarnaast staat een eventuele ‘groene meevaller’ volgens de minister, ook verantwoordelijk voor Economische Zaken, niet in verhouding tot de “afgrijselijke maatschappelijke, sociale en economische schade” die het coronavirus veroorzaakt. “Mijn hoop zou zijn dat we in 2021 helemaal niets meer merken van deze crisis.”