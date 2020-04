Zendmast in Rotterdam doelwit van brandstichting

Een antenne van een zendmast in Rotterdam is doelwit geweest van brandstichting, meldt de politie vrijdag. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag bij een zendmast aan de Van Duylstraat.

Een monteur die vrijdagochtend werkzaamheden kwam doen bij de mast ontdekte de brandsporen. Hoeveel schade de zendmast heeft opgelopen, is niet bekendgemaakt. Van de dader(s) is nog geen enkel spoor.

Al wekenlang wordt er branden gesticht bij zendmasten op meerdere plaatsen in het land. Donderdag werd een 34-jarige verdachte aangehouden voor een brand bij een zendmast in Groningen.

Mogelijk hebben de brandstichtingen te maken met protest van sommigen tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat overigens geen enkel bewijs. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

Zowel premier Mark Rutte als minister Ferd Grapperhaus maakten zich er boos over. Rutte noemde het “levensgevaarlijk” en “ongelofelijk stupide”. Ze wezen erop dat als masten uitvallen door brand er geen 112-oproepen meer kunnen worden gedaan in het gebied. Ook kan het gebeuren dat de hulpdiensten daardoor niet meer met elkaar kunnen communiceren.