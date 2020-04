19e brand in zendmast, ditmaal in Waddinxveen

Voor de negentiende keer is brand gesticht in een zendmast. Deze keer was het doelwit een zendmast aan de Bloemendaalseweg in Waddinxveen. De brandweer had het vuur snel onder controle en vond aanwijzingen voor brandstichting. De politie is een onderzoek gestart en vraagt mensen die iets weten of hebben gezien zich te melden.

De brandweer noemt het in brand steken van de zendmasten “zorgelijk en onacceptabel. De eventuele impact van de uitval van de zendmasten kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten.”

De afgelopen dagen zijn twee verdachten opgepakt van eerdere brandstichtingen in zendmasten, een in Groningen en een in Dronten.