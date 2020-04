Brandweer vertrekt uit de Meinweg, paarden terug naar manege

De brandweer is bijna klaar in Nationaal park De Meinweg, nadat de brand die dagen heeft gewoed vrijdag was geblust. De normale bedrijvigheid bij manege Venhof, die dinsdag werd ontruimd, in het bosgebied keerde zaterdag weer terug.

De 70 paarden van de manege kwamen zaterdag rond de middag in groepen terug. Ze werden tijdens de brand afgelopen week in veiligheid gebracht, toen het vuur richting Venhof oprukte. “Wij zijn ontzettend dankbaar voor alle hulp die wij hebben gekregen. Wij kunnen niet iedereen persoonlijk bedanken maar jullie zijn toppers”, aldus de rijstal zaterdag op Facebook.

Langs de wegen rond De Meinweg hangen op verschillende plaatsen spandoeken met teksten als “Bedankt Helden” en “Hulpverleners Danke!”, en andere tekenen van dankbaarheid jegens de brandweer.

Zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag blijft nog een verkenningseenheid van de brandweer het gebied bewaken, om waar nodig oplaaiende brandhaardjes op te sporen en te blussen. Staatsbosbeheer blijft de hele week in het Nationaal Park een oogje in het zeil houden.

Tot 16.00 uur zaterdagmiddag staan nog twee blusvoertuigen in het gebied, maar die gaan daarna terug naar hun kazerne.

De Duitse brandweer blijft wat langer in het gebied. Drie wagens blijven zeker tot zondagmiddag. Zondag en maandag verkent ook een Duitse helikopter met infrarood het natuurgebied om eventuele hittebronnen op te sporen.

De Nederlandse brandweer heeft het gezag over De Meinweg inmiddels weer overgedragen aan de gemeente Roerdalen.