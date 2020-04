De Boer: we onderschatten de diepte van de coronacrisis

Werkgeversvoorman Hans de Boer van VNO-NCW waarschuwt dat de noodsteun van het kabinet, die is bedoeld om een ontslaggolf te voorkomen, een keerzijde heeft. “Ik denk dat wij de diepte van de crisis, zoals die zich wereldwijd gaat ontwikkelen, onderschatten. Dat komt doordat we het onbedoeld verdoezelen”, zegt De Boer in een interview met Het Financieele Dagblad. “Dankzij het noodpakket, de loonkostendoorbetaling, blijft de werkloosheid nog laag. Mensen voor wie nu geen acuut ontslag dreigt, denken dat het met de economie wel meevalt. Dat gevoel houdt een risico in.”

Volgens De Boer ging het de afgelopen weken te veel over gezondheid en te weinig over de gevolgen voor de economie. “Ik snap dat ook wel: dit was in eerste instantie een gezondheidscrisis. Maar er moet nu ook breder gekeken worden. Gelukkig heeft Rutte na mijn telefoontje in de Kamer alsnog gezegd dat het lot van ondernemers voor hem ‘top of mind’ is.”

Half maart heeft De Boer naar eigen zeggen contact gezocht met de vakcentrale FNV, omdat hij doorhad dat de coronacrisis ernstige gevolgen zou krijgen. “Het eerste wat ik heb gedaan was FNV-voorman Han Busker bellen. Toen hebben wij tegen elkaar gezegd, we zijn dan wel ‘klassenvijanden’, maar nu is het tijd voor eendracht en daadkracht.” Daarna kwam snel polderoverleg met het kabinet op gang. “Dat weekend is het eerste noodpakket geboren. Geloof me, ik heb veel contact met werkgeversorganisaties in andere Europese landen: zo ging het nergens. We zijn in Nederland heel sterk van start gegaan.”