‘Den Haag moet door coronacrisis gedupeerde prostituees helpen’

Drie partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet actie onderneemt voor vrouwen (en mannen) in de prostitutie die door de coronacrisis in de problemen komen.”Ondanks herhaaldelijke verzoeken blijft actie tot nu toe uit, terwijl veel prostituees nu niet eens geld hebben voor voedsel”, melden coalitiepartners CDA en ChristenUnie en oppositiepartij PvdA. Zij roepen het kabinet op om “nu echt in beweging te komen voor deze momenteel zeer kwetsbare groep”.

Volgens hen is een grote groep prostituees niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Ze krijgen daardoor geen steun van de overheid en zitten in “acute broodnood”. Sommigen werken nu noodgedwongen thuis door, er kan sprake zijn van uitbuiting en hun gezondheid loopt gevaar.

Ook vragen CDA, ChristenUnie en PvdA om, net als burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, sekssites tijdens de crisis te blokkeren. En ze vragen van het kabinet de garantie dat er genoeg hulpverlening is voor mensen die uit de prostitutie willen stappen.