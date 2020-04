‘Het wordt weer drukker op straat’

Het begint weer drukker te worden op straat. Mensen blijven minder binnen, ze gaan naar winkels, maken ommetjes en zijn in de openbare ruimte. Maar degenen die naar buiten gaan houden zich over het algemeen goed aan de 1,5 meter afstand, is zaterdag het beeld van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. “Eigenlijk lijken we al een beetje op weg naar de 1,5 metersamenleving”, aldus een woordvoerster van het Veiligheidsberaad.

Wellicht wagen meer mensen zich naar buiten nu het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen langzaam afneemt. “Maar er is nog steeds corona en er zijn grote risico’s. Op zich kunnen mensen naar buiten, maar ze moeten zich wel aan de maatregelen houden”, stelt de zegsvrouw van het Veiligheidsberaad. In eigenlijk alle regio’s blijft aandacht uitgaan naar de jeugd. “Jongeren blijven elkaar opzoeken en bij elkaar komen. Maar een waarschuwing volstaat meestal.”

Op Twitter herinnerden diverse gemeenten en veiligheidsregio’s eraan dat het coronavirus nog niet is bedwongen. Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht liet weten: “Vandaag maakte ik wederom een rondje door Zuid-Holland Zuid. Met name in de winkelcentra en stadscentra van Dordrecht en Gorinchem krijg ik de indruk dat mensen denken dat alles weer kan. Het dringende advies blijft nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis! We zijn er nog niet!”

De gemeente Tilburg meldde: “Het was druk in het centrum van Tilburg. Ga echt alleen naar de stad voor je noodzakelijke boodschappen en ga alleen. Houd rekening met elkaar en zorg voor 1,5 meter afstand.”