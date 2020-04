Huisartsen behandelden tot dusver 1800 kwetsbare coronapatiënten

Huisartsen hebben via een nieuw meldsysteem in ruim een week 764 patiënten aangemeld die waarschijnlijk zijn overleden aan Covid-19, maar die niet zijn getest.

Daarnaast zijn ruim 1000 kwetsbare patiënten, met een stapeling van ziekten, met terugwerkende kracht in dat systeem aangemeld met de verdenking van Covid-19.

Maastricht University meldt dat op basis van de eerste resultaten van een onderzoek naar de zorg voor kwetsbare patiënten met Covid-19, uitgevoerd door het Consortium Huisartsgeneeskunde in samenwerking met het platform ZorgDomein. Tot dusver zijn circa 1800 kwetsbare patiënten met corona buiten het ziekenhuis om door huisartsen behandeld.

De huisartsen meldden dat bij 759 patiënten bij wie het virus werd vermoed, bewust werd afgezien van ziekenhuiszorg.

Een van de voornaamste redenen om niet naar het ziekenhuis te gaan was de wens van de patiënt zelf, zegt Marco Blanker, huisarts, universitair hoofddocent bij het UMCG en coördinator van het Consortium Huisartsgeneeskunde. “In de meeste gevallen was er ook een andere reden om niet naar het ziekenhuis te verwijzen, zoals de kwetsbaarheid zelf door stapeling van ziekten of het vooruitzicht op isolatie in het ziekenhuis. Maar ook kwetsbare patiënten die Covid-19 krijgen, kunnen gelukkig gewoon opknappen.”

Niet-geteste patiënten kwamen tot nu toe niet voor in de statistieken, die zich voornamelijk richtten op ziekenhuizen en intensive care.