Pilates thuis met Barbara Peters: zo blijf je fit en vitaal in deze corona tijd

We zitten alweer ruim een maand thuis en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je voldoende beweging krijgt en soepel en fit blijft? Nieuws.nl heeft pilates instructeur Barbara Peters gevraagd om speciaal voor onze lezers een aantal pilates vlogs op te nemen. Heerlijk vanuit huis aan je conditie werken. Kleine moeite, groot plezier.

Barbara Peters was in de vorige eeuw aerobic lerares, totdat ze begin 2000 pilates ontdekte. “Ik heb daar meteen mijn hart en ziel aan verloren. Ik zie gewoon mensen veranderen in mijn les, waaronder hun houding en gezicht. Het is zo mooi om dit te delen met mensen. De lessen die ik geef halen je uit je hoofd, waardoor het niet mogelijk is om aan je boodschappenlijstje te denken.”

Online lessen

Door de coronacrisis zijn haar groepslessen gestopt en is ze overgestapt naar online. Sinds een aantal weken geeft ze met veel plezier en succes dagelijks half uur zoom lessen, wat volgens haar net zo’n verbluffend resultaat heeft. Deze lessen zijn om 09:30 (maandag tot en met vrijdag) en om 19:00 (maandag tot en met donderdag), en op zondag één uur van 10:00 tot 11:00 uur. De basis van haar lessen is pilates, gemengd met cardio en veel rekken en strekken. “Ik heb gemiddeld vijftien mensen per les. Via een groot scherm in mijn studio kan ik iedereen goed zien. Ik kan dus ook nog iemand corrigeren.”

De lessen zijn naar eigen zeggen soms een beetje een kippenhok, maar het brengt een hoop positiviteit met zich mee. “Mensen leren elkaar kennen, en soms doet er ook een oud collega mee van vroeger. Het is heel laagdrempelig en doordat het vanuit huis is, lig je niet naast andere mensen op je mat. Je hebt dus meer privacy. Ik werk voornamelijk met je eigen lichaamsgewicht, en soms een dyna-band. Maar hiervoor kan je ook een panty of een theedoek gebruiken.”

Wil je meer weten over Barbara Peters haar dagelijkse lessen? Klik dan hier voor meer informatie. Voor de lessen betaal je 2,50 euro. Het is mogelijk om meerdere lessen per week te volgen.