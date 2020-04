Video-animaties over corona in begrijpelijke taal

Stichting Lezen en Schrijven heeft video-animaties in een begrijpelijke taal gemaakt over de coronamaatregelen. Eén op de negen ouders met schoolgaande kinderen is laaggeletterd. Voor hen is alle informatie over de coronamaatregelen voor kinderen tot en met 12 jaar veel en ingewikkeld, vindt de stichting.

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. De stichting betwijfelt of alle informatie over corona wel duidelijk overkomt bij deze groep. De video’s ‘Corona, wat nu?’ en ‘Wat is 1,5 meter?’ leggen de tips van het RIVM in begrijpelijke taal uit. Getekende animaties versterken de tekst in beeld en geluid. Een derde video gaat over de maatregelen voor kinderen tot en met 12 jaar.

Op de website lezenenschrijven.nl/corona zijn de drie video-animaties te zien. Iedereen mag deze video’s gebruiken en inzetten.