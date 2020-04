Auteur Sarah Van Wolputte: “Met mijn boek hoop ik mensen het vertrouwen te geven dat we hier doorheen gaan komen”

Toen het boek ‘Viktor en het vuur’ van Sarah Van Wolputte in februari in de boekwinkels lag, had ze nooit kunnen verwachten dat deze corona periode eraan zou komen. Haar boek over haar eigen crisis periode in kindertaal geschreven, maar leesbaar voor iedereen tussen de 5 en 99 jaar oud, biedt juist nu veel troost, hoop en ondersteuning. Wegens veel vraag is er deze week een E-book verschenen.

Viktor en het vuur gaat over de persoonlijke crisis van Sarah: de vier jaar dat ze een zware burn-out had en heel ziek was. Ze had last van angststoornissen, wanhoop en zonderde zich af. “Ik zie veel dingen vanuit mijn eigen crisis terug in de maatschappelijke crisis waarin we ons nu bevinden. Toen ik een burn-out had, was ik óók moeder, en heb ik geleerd dat je kinderen niet moet ontzien. We vergeten dat ook zij angstig en onzeker kunnen zijn en met veel vragen kunnen zitten. Dat is ook mijn boodschap: vergeet de kinderen niet als je als ouder een burn-out hebt. En dus ook nu niet, tijdens deze coronacrisis.”

“Je wilt als mens toch begrepen worden”

Ze wilde haar boek oorspronkelijk alleen voor kinderen schrijven, maar ze kreeg zoveel reacties van grote mensen, dat het een boek voor alle leeftijden is geworden. “Veel mensen begrepen niets van mijn burn-out, zoals mijn vriendinnen. Na het lezen van mijn boek snapten ze het wel. Je wilt als mens toch begrepen worden, zeker als je door een moeilijke periode gaat. Maar ik had niet verwacht dat volwassenen mijn boek zouden gaan lezen. Ik heb gemerkt aan mijn kinderen hoe belangrijk het is om over een persoonlijke crisis te praten. Door het boek in kindertaal te schrijven, kan je dingen bespreekbaar maken.”

Er zijn veel mensen die zich nu eenzaam voelen, aldus Sarah. Haar eigen crisis was ook eenzaam en ze voelde zich heel alleen. “Het gaat erom dat je dan toch op zoek gaat naar die lichtpunten. Hoe zorg je ervoor dat je hoofd licht blijft in donkere tijden? Het is nu makkelijk om je te laten meeslepen door angst en duisternis. Ik denk dat veel mensen daarmee worstelen. Het gaat niet alleen om je lichaam gezond te houden, maar ook mentaal. Daar heb ik zelf hard voor moeten trainen, toen ik in mijn eigen crisis zat. Het was heel duister. Ik had toen weinig toekomstperspectief en ik dacht dat het zo zou blijven. Dat hebben mensen nu ook: we weten niet wat er gaat komen. Het is dus belangrijk dat we vertrouwen houden dat ook dit weer voorbij gaat.”

“Er is niet zoveel wat je echt kunt controleren en sturen”

Als ze haar eigen crisis niet had door-ploeterd, had ze zich nu niet zo sterk gevoeld. Ze weet door haar eigen ervaring nog beter dat we weinig controle hebben op het leven. “We denken alles in handen te hebben, maar eigenlijk hebben we weinig in handen. Er is niet zoveel wat je echt kunt controleren en sturen. Je kunt wel je gedachtes sturen, maar ik heb meer vertrouwen gekregen dat wat er op mijn weg komt, oké is. En dat ik daar sterk genoeg voor zal zijn. Ik heb momenten gehad dat ik dacht dat ik dood zou gaan, maar door dat mee te maken, heb ik ontdekt dat wij mensen krachtig en veerkrachtig zijn, en daar vertrouw ik op. Dat ik het leven aankan. Ik blijf positief, zodat het niet zwart wordt in mijn hoofd. Mensen mogen weten hoe sterk we zijn. Als het erop aankomt, zijn we overlevers.”

Er zijn veel mensen die door de coronacrisis ongewild tot stilstand zijn gekomen en dat is volgens Sarah vergelijkbaar met een burn-out. “Als je drukke leven tot stilstand komt, kom je jezelf tegen. Het is voor veel mensen momenteel een zwarte tijd en deze periode gaat gepaard met veel frustraties. Dit geldt ook voor kinderen. Als ouders in angst en stress leven, krijgen kinderen dat mee. Het gedrag van ouders heeft een impact op kinderen. Met mijn boek hoop ik mensen het vertrouwen te geven dat we hier doorheen gaan komen. Misschien anders dan verwacht, maar we komen er doorheen. Het is een boek van hoop, dat de lezers een gevoel geeft dat ze niet alleen zijn. En dat wat ze voelen, niet abnormaal is.”

Het E-book Viktor en het vuur is hier te verkrijgen. Meer informatie over Viktor en het vuur kan je vinden op: www.stressedout.nl.