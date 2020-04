Burgemeesters geschrokken door corona bij nertsenhouderijen

De burgemeesters van Gemert-Bakel en Laarbeek zijn erg geschrokken dat bij nertsenhouderijen in hun gemeenten dieren besmet blijken te zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. Burgemeester van Gemert-Bakel Michiel van Veen en burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek zeggen erg mee te leven met de getroffen ondernemer. “De familie is, net als ik, erg geschrokken”, zeggen ze in een soortgelijke persverklaring op de websites van hun gemeenten.

Op advies van het RIVM hebben ze inmiddels uit voorzorg de weg in een straal van 400 meter rondom de bedrijven afgesloten voor voetgangers en (brom)fietsers. “Nu is het wachten op de resultaten van het onderzoek op de lucht- en stofmonsters, dat de minister heeft ingesteld”, aldus de burgemeesters.

De burgemeesters melden dat ze in eerste instantie zorg voor de gezondheid van hun inwoners hebben. Van Veen en Van der Meijden geven beiden aan dat volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nertsenbedrijven op basis van de huidige kennis over Covid-19 geen risico vormen voor verdere verspreiding onder mensen.