Eerste digitale museumweek trekt 120.000 bezoekers

De Nationale Museumweek, die dit jaar vanwege het coronavirus voor het eerst volledig digitaal was, heeft 120.000 bezoekers getrokken. Liefhebbers konden onder andere virtuele rondleidingen doen en online workshops volgen. De organisatie zegt “heel gelukkig” te zijn met de animo.

“De creatieve sector heeft laten zien waar ze goed in is: op een moment dat door alle verschrikkelijke zaken veel tot stilstand komt, bewijzen musea hun kracht door direct met een creatieve oplossing te komen”, zegt Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging, die het evenement organiseerde. “Daardoor hebben we in deze week niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk kleur in het leven van mensen kunnen brengen.”

Naast virtuele rondleidingen en workshops werd ook iedere dag een speciale live-uitzending gemaakt, OnsEchteGoudTV, gepresenteerd door Sahil Amar Aïssa. Bezoekers konden daarnaast het digitale Gouden Pronkstuk bezoeken dat op de virtueel nagebouwde Dam stond. Volgens de organisatie deden tienduizend mensen dat.

Vanwege het thema van dit jaar, 75 jaar culturele vrijheid, werd deze editie in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei georganiseerd. De online museumweek begon maandag en eindigde zondag.