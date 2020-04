Door een brand in een woning aan de Van de Veldestraat in Den Haag is een bewoner gewond geraakt. Hij is na het inademen van rook naar het ziekenhuis afgevoerd, laat de brandweer weten. Enkele omliggende huizen zijn tijdelijk ontruimd geweest. Inmiddels zijn alle bewoners van die woningen teruggekeerd.

De politie en brandweer doen onderzoek naar de oorzaak van de brand.